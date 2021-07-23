Южноуральским предпринимателям доступна онлайн-платформа «Мой экспорт»

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23 июля 2021, 10:31 Татьяна Михайлова Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Теперь бизнес может получать государственные услуги в 4 раза быстрее.

Более полугода назад Российский экспортный центр запустил цифровую платформу «Мой экспорт». Новый сервис используют и предприниматели из Челябинской области, сообщает Центр поддержки экспорта регионального Агентства международного сотрудничества.

Среди наиболее востребованных бизнесом услуг, предоставляемых платформой, — поддержка выставочной деятельности, оформление сертификата свободной продажи. Не менее популярен аналитический блок, который представляет информацию о структурах рынков. Всего «Мой экспорт» предлагает свыше 10 разных сервисов.

По словам вице-президента АО «РЭЦ» Алексея Михайлика, главное преимущество системы заключается в том, что все процессы происходят исключительно в цифровом виде посредством межведомственного электронного взаимодействия. Это сокращает сроки оказания услуг более чем в 4 раза. Он добавил, что в ближайшее время одним из фокусов развития платформы станет содействие экспортерам по размещению на электронных торговых площадках. О том, какие еще сервисы будут доступны предпринимателям, можно прочитать в интервью Алексея Михайлика на сайте Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

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