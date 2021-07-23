Русский лес: переработка, вместо передела

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23 июля 2021, 10:01 Иван КОЛЕВ

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С 1 января 2022 года в России вводится запрет на экспорт круглого леса, цель которого – развитие в стране глубокой переработки.

В связи с этим вице-премьер Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве лесную промышленность, поручила подготовить предложения по «перераспределению» заготавливаемой на Дальнем Востоке древесины на перерабатывающие предприятия Дальневосточного и Сибирского федеральных округов «с учетом мер господдержки». Их Минвостокразвития и Минпромторг должны представить до 30 июля.

Своё поручение вице-премьер обосновала тем, что на территории Дальнего Востока нет ни одного целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), которые утилизируют низкосортную и балансовую древесину. Поэтому эти виды традиционно отправляются на экспорт.

Говоря проще с территории Дальнего Востока, постоянно, главным образом «гонится» на эскпорт, не обработанный, а настоящий живой, уникальный лес, сырьё, так называемый кругляк. И об этом говорят уже много лет. Поэтому правильность и своевременность решения о запрете экспорта кругляка с 1 января 2022 года никто не отрицает. Вопросы возникают по поручению вице-премьера.

Сразу же следует понять: нужен ли переход от экстенсивного лесопользования к интенсивному, переход от экспорта сырья (кругляка) к экспорту уже переработанной лесной продукции? Ответ, видится однозначным. Зачем отдавать «кругляк» Китаю, который затем сделает переработку и продаст его уже другим странам? Экспортируя круглый лес в Китай, мы обеспечиваем качественным сырьем, одного из своих конкурентов на рынках лесной продукции. Россия же теряет и уникальный лес, и прибыль. Тогда непонятно, зачем создавать различные возможности для экспорта кругляка? И почему, говоря о переработке низкосортной и балансовой древесины, идет речь только о ЦБК? Строительство ЦБК требует не только значительных инвестиций, но это и достаточно спорное производство с экологической точки зрения.

Ведь есть другие варианты переработки низкосортного и балансового сырья. Это различные плитные производства, ДСП, МДФ, ОСБ. В том же Китае, совсем недалеко от Дальнего Востока стоят такие заводы и из нашего сырья прекрасно производят и продают, в том числе и России эту продукцию.

Специалисты говорят и о другом способе передела – получение пиломатериала из этого сырья. Он низкого качества, но будет входным сырьем для следующего передела. А это дальнейшая оптимизация (удаления всех недостатков), с последующей склейкой и сращиванием, что даёт прекрасную, высокого качества пилопродукцию.

Более того, логистическая близость Дальнего Востока к емким и дорогим рынкам Японии и Южной Кореи дают уникальную возможность создавать новые модели развития бизнеса и производства, в том числе и в лесной отрасли, а не оставаться сырьевым придатком. При развитии и углублении переработки, повышается не только эффективность бизнеса, но и создаются новые и самое главное, высокотехнологические рабочие места. Такая работа, требующая немалых компетенций и достаточно высокооплачиваемая привлекает молодежь. А о проблемах закрепления и привлечения именно молодежи на Дальнем Востоке, говорят много лет. Глупо и даже не по-государственному упускать такую возможность. Говоря о государственных интересах, подчеркнём, что нынешняя рыночная ситуация - благоприятна как раз для развития переработки. После проблемных 2019 и 2020 годов, когда спрос и цены падали, что было вызвано и ситуацией с КОВИДом, и торговыми противоречиями меду Китаем и США идет очень активный рост и спроса, и цен на пиломатериалы.

Еще раз хочется подчеркнуть географическое положение Дальнего Востока, его близость к емким и дорогим, хотя и требовательных к качеству, рынкам Японии и Южной Кореи с одной стороны. С другой стороны рядом и Китайский рынок пиломатериалов, который, также показывает значительный рост спроса и цен на пиломатериалы, а он менее требователен к качеству. Наличие рядом таких рынков сбыта позволяет организовать эффективные продажи пиломатериалов различного качества.

При этом нельзя игнорировать и западноевропейский рынок, несмотря на его удаленность. Дело в том, что Дальний Восток имеет значительные запасы уникального ресурса – лиственницы даурской, пиломатериал из которой не требует дополнительной химической обработки от гниения. Поэтому он активно используется в Европе при внешней отделке домов, строительстве открытых террас и спрос на эту продукцию постоянно растет. А с Дальнего Востока это уникальное сырье в круглом виде уходит в Китай, где распиливается для использования в качестве дешевой опалубной доски. Зачем?

Многие эксперты подчеркивают, что эти тенденции на экспортных рынках сохранятся не только в краткосрочной перспективе, а значит это время для развития собственного лесопиления, а не для обеспечения конкурентов качественным дальневосточным сырьем.

Поэтому, кроме «перераспределения» кругляка в пользу Сибири и центра, нужно помочь Дальнему Востоку в переработке такого сырья. И строить их дешевле, и рынки ближе, и на экологию не повлияют.

Но кроме экспорта нельзя забывать и о развития внутреннего, отечественного рынка. В том же Хабаровском крае началась программа «Дом дальневосточника», в которой есть раздел «Деревянное домостроение». При увеличении объемов деревянного домостроения будет развиваться внутренний рынок пиломатериалов и другой продукции из древесины. И это будет один из факторов роста переработки, не только для крупных предприятий, но и для мелкого бизнеса.

И еще одна из проблем, которую нужно решить в ближайшее время – это обеспечение сырьем действующих лесоперерабатывающих производств. Как и странно, в Хабаровском крае, много лесоперерабатывающих предприятий, загруженных не полностью по причине полного или частичного отсутствия собственного лесофонда. Наделение их арендными лесными территориями позволит полностью загрузить мощности и значительно увеличить объемы переработки и получить новый, востребованный как на внешнем, так и на внутреннем рынке товар. И без экспорта уникального «кругляка».

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