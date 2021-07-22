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Юань становится привлекательной валютой для мировых банков

, 17:55

Юань становится привлекательной валютой для мировых банков

Центральные банки государств готовы менять структуру активов. Большое внимание регуляторы уделяют китайской валюте. В мировых резервах юань составляет пока 2,45%. Он стоит ниже японской иены и британского фунта стерлингов. В российском Фонде национального благосостояния доля юаня составляет 30%.

Треть руководителей ЦБ заявила о готовности перевода резервов в юань. Особую заинтересованность проявляют африканские регуляторы. С начала нового века доля долларовых активов в мире сократилась до 60%. В евро хранится 20% резервов.

По геополитическим соображениям российские власти постепенно отказываются от доллара. Санкционная политика заставляет Центробанк РФ переводить активы в другие валюты с целью стабилизации положения рубля. Доля доллара в России снижена до нуля, в то время как активы в юане возросли с 15 до 30%. Также Центробанк пользуется «услугами» евро – 39% и японской иены – 4,7%. Кроме этого, ФНБ в качестве активов использует золото, доля которого составляет 20%.

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