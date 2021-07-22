В торговых комплексах Челябинска появились витрины местных производителей

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22 июля 2021, 11:59 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Такую меру поддержки запустил центр «Мой бизнес».

С 1 июля в одном из торговых комплексов Челябинска появилась зона, на которой представлены товары южноуральских производителей, например, чаи, одежда, аксессуары и запчасти. Проект «Сделано в Челябинске», призванный поддержать местных предпринимателей, запустил центр «Мой бизнес» Челябинской области. Об этом представители организации рассказали во время пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».

По словам контент-директора центра «Мой бизнес» Ольги Третьяковой, условий участия в проекте несколько. Во-первых, необходимо быть зарегистрированным предпринимателем или самозанятым, располагать которой для продажи продукцией и иметь возможность выводить продавца. При этом, предприятиям не нужно оплачивать аренду, островки полностью оборудованы.

Познакомиться с участниками программы можно на тематическом сайте made74.ru. В будущем проект может быть расширен. Так, сейчас обсуждается появление витрин в торговых точках муниципалитетов области.

Как добавила и.о. генерального директора центра «Мой бизнес» Челябинской области Ирина Казанцева, предприниматели Южного Урала также могут получить и ряд других мер поддержки, таких как микрозаймы, поручительство по банковским гарантиям, льготный лизинг, инжиниринговые услуги и многое другое.

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