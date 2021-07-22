Челябинским предпринимателям предлагают рассказать о своем бизнесе в эфире

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 июля 2021, 07:18 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Начат прием заявок на участие в проекте «Сделано в Челябинске».

Радиостанция «Челябинское эхо» объявила о старте очередного проекта «Сделано в Челябинске». Он призван привлечь внимание к предприятиям, которые вносят значительный вклад в создание и развитие уникальных продуктов и услуг, содействовать расширению деловых контактов, повышению узнаваемости и формированию позитивного имиджа. Прием заявок ведется на сайте издания до 31 августа.

Экспертное жюри отберет 10 участников проекта. Они расскажут о своем деле широкой аудитории в эфире «Челябинского эха» и 31 канала. Программы с участием предпринимателей будут выходить еженедельно, на протяжении практически всей осени. После этого эксперты, проанализировав деятельность компаний и интервью руководителей, выберут победителей проекта.

Призовой фонд — рекламное сопровождение бизнеса на 1 миллион рублей в теле- и радиоэфире, размещение в на полгода.

Добавим, что проект «Сделано в Челябинске» реализуется 7-й год подряд. За время своего существования он позволил около 300 руководителям местных предприятий рассказать в эфире о своем бизнесе.

18+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости