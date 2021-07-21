В Челябинской области доходы жителей растут быстрее инфляции

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2021, 12:54 Анна Семенова

Работники сферы связи и информации сегодня зарабатывают прилично. Фото Вячеслава Шишкоедова, из архива Южноуральской пан

Такое положение дел на крупных и средних предприятиях зафиксировала контрольно-счетная палата

Как сообщает сайт Полит 74, в мае текущего года среднемесячная номинальная зарплата южноуральских работников составила 47200 рублей. По данным контрольно-счетной палаты, это больше, чем в 2020 году на 6,3%.

Больше всех на сегодняшний день зарабатывают те, кто занимается научно-технической деятельностью. Их доход составляет более 72 тысяч в месяц. На втором месте – представители компаний, чья деятельность связана со связью и информацией, они получают около 60 тысяч в месяц. Также в топе специалисты по добыче полезных ископаемых – каждый месяц они зарабатывают около 52 тысяч.

Самый мощный прирост зарплат – в сфере хранения и транспортировки. Средняя зарплата здесь сегодня составляет 51 800 рублей, это на 21,3% больше, чем в прошлом году.

При этом в 2021 году инфляция в Челябинской области составила 2,86%.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости