Российские чиновники обвиняют мировую инфляцию в росте цен на продукты

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 июля 2021, 12:23

С апреля по июль размер недельного расхода россиян увеличился в среднем на 10%. Больше всего подорожала плодоовощная продукция. Чиновники заявляют, что в росте цен виновна мировая инфляция. Эксперты с такими заявлениями не согласны и считают, что отечественные рынки монополизированы и не имеют конкуренции.



За год рост цен на овощи и фрукты составил 11%. Стоимость увеличивается намного быстрее, чем в прошлом году. Первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов говорит о стремлении правительства решить проблему. Внутренний рынок чиновники пытаются защитить от влияния мировой инфляции посредством демпфера на зерно. В дальнейшем будут приниматься другие защитные меры.



Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова видит ключевые причины роста цен в отсутствии конкуренции среди крупных сельхозпроизводителей. Они не позволяют выйти на рынок мелким товаропроизводителям. Недостающая система хранения плодоовощной продукции также влияет на её стоимость, так как государство в зимний и весенний периоды становится зависимым от импортных поставок. Свои ценовые условия диктуют и торговые сети, которые сотрудничают в большей степени с компаниями, поставляющими товары на протяжении всего года.





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