Челябинцы стали почти вдвое чаще оформлять кредитные карты

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21 июля 2021, 07:41 Анна Семенова

Кредитки южноуральцы оформляют все чаще. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Наш регион – в лидерах по темпу роста данного экономического показателя

За первые шесть месяцев 2021-го резко увеличилось количество выданных кредиток. Всего по стране пластик с займом оформили 5,82 миллионов раз. Это на 39,3% больше, чем за тот же период в 2020 году. Эти цифры озвучивает Национальное бюро кредитных историй.

Что касается Челябинской области, то у нас рост количества оформленных кредиток составил за полгода 44,6%, что выше среднего показателя по России. Всего южноуральцы взяли на себя обязательства по 169 050 договорам. Больше – только в Ставропольском крае, где увеличение составило 50%.

Эксперты объясняют такой взрыв в данном сегменте коронавирусными ограничениями.

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