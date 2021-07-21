Челябинцы стали почти вдвое чаще оформлять кредитные карты
21 июля 2021, 07:41 Анна Семенова
Наш регион – в лидерах по темпу роста данного экономического показателя
За первые шесть месяцев 2021-го резко увеличилось количество выданных кредиток. Всего по стране пластик с займом оформили 5,82 миллионов раз. Это на 39,3% больше, чем за тот же период в 2020 году. Эти цифры озвучивает Национальное бюро кредитных историй.
Что касается Челябинской области, то у нас рост количества оформленных кредиток составил за полгода 44,6%, что выше среднего показателя по России. Всего южноуральцы взяли на себя обязательства по 169 050 договорам. Больше – только в Ставропольском крае, где увеличение составило 50%.
Эксперты объясняют такой взрыв в данном сегменте коронавирусными ограничениями.
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