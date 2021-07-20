Эксперты отметили рост цен на вторичное жилье в Челябинске
20 июля 2021, 14:22 Татьяна МихайловаИсточник:
«Полит 74»
При этом стоимость квадрата в региональном центре оказалось ниже, чем в других регионах-миллионниках.
Средняя цена за квадратный метр на челябинском рынке вторичного жилья во втором квартале 2021 года составила 46,7 тысяч рублей, это на 2% выше, чем в первом полугодии. Об этом сообщает сайт «Полит 74» с отсылкой на исследование аналитиков компании ЦИАН, проведенное по заказу РБК.
При этом среди российских городов-миллионников в Челябинске стоимость вторички оказалась самой низкой. Так, в Екатеринбурге квадратный метр в среднем обойдется в 83,5 тысяч рублей, а в Уфе — в 79,7 тысяч.
«Относительно низкие цены на жилье является в настоящий момент одним из конкурентных преимуществ Челябинска в борьбе за миграционные потоки», — констатирует «Полит 74».
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