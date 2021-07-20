С начала года южноуральцы взяли почти 214 тысяч кредитов

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20 июля 2021, 08:19 Анна Семенова

Кредитный рынок оживает после пандемии, но до показателей 2019 года еще не дотягивает. фото Олега Каргаполова, Вечерний

Это на 12,3% больше, чем в 2020 году, но меньше, чем в 2019-м

Свежие цифры предоставило национальное бюро кредитных историй. За первые полгода 2021 года россияне заняли у банков на 13,9% больше, чем за тот же период 2020-го. Всего было выдано 7,62 миллиона потребкредитов.

Лидерами по количеству займов стали москвичи, жители Краснодарского края, Татарстана и Башкортостана.

Жители Челябинской области за последние шесть месяцев стали обладателями 213 770 кредитов. Это на 23 тысячи больше, чем в 2020 году, однако и на 45 тысяч меньше, чем в допандемийный 2019 год.

По объемам выданных займов наш регион находится на 9 месте в стране и на втором среди УрФО (после Свердловской области).

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