В России создаётся единая система контрольно-надзорной деятельности

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19 июля 2021, 17:07

Правительство РФ намерено объединить существующие информационные системы мониторинга и контроля в единое целое. Интегрированная контрольно-надзорная деятельность модернизирует административные процессы в государственных органах. Это позволит в дальнейшем управлять административной системой максимально эффективно.



Реформа контрольно-надзорной деятельности уменьшит уровень коррупции работников государственных органов, сократит количество проверок. Проверяющим организациям определят чёткие сферы их деятельности, чтобы избежать превышения полномочий. Реформа уже «отменила» 12 тысяч нормативно-правовых актов, большая часть из которых была составлена ещё в советское время. Доступ к аналитическим данным по всем видам контроля в режиме онлайн позволит настраивать государственную систему на «нужный лад». Постоянная адаптация контрольно-надзорной деятельности к существующим в стране условиям поможет подстроить экономику к нуждам общества.



В прошлом году в рамках реформы уже удалось запустить три государственные информационные системы: единый реестр контрольных мероприятий, единый реестр видов контроля и информационную систему досудебного обжалования. Их работа уже признана успешной. Действия органов КНД граждане могут обжаловать через электронное приложение.





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