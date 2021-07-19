По объемам торговли Челябинская область обогнала среднероссийские показатели

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19 июля 2021, 12:50 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

За первые пять месяцев 2021 года в регионе увеличились розничный и оптовый обороты.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала экспресс-анализ экспорта и импорта за январь-май текущего года. Согласно данным, предоставленным ведомством, по сравнению с 2020 годом Южный Урал увеличил оборот розничной торговли на 10,2%, а оптовой — на 20,3%.

Отмечается, что объемы торговли в Челябинской области растут быстрее, чем в среднем по России. Например, оборот оптовой торговли в регионе составляет 120,3% к аналогичному периоду прошлого года, а по стране — 109%; экспорт — 161,3% и 103,1% соответственно.

«Рост объемов торговли может свидетельствовать об увеличении объемов производства товаров и услуг, а также восстановлении корпоративного и потребительского спроса», — сообщается в телеграм-канале Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

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