Аналитик Купцикевич заявил, что в ближайшие дни «рублю может прийтись не сладко»

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 июля 2021, 20:52 Источник: Свободная пресса

деньги, фото: pixels.com

Аналитик Александр Купцикевич заявил, что укрепление рубля к доллару и евро по итогам прошлой недели выглядит неустойчивым, поскольку настроения на рынках в данный момент «откровенно сдулись». По его словам, ситуация на будущей неделе обещает стать определяющей для российской валюты.

«Рубль устоял, похоже, за счёт ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики от Банка России. От него ожидается повышение ставки на 50−75 пунктов. А некоторые наблюдатели не исключают повышения сразу на 100 пунктов», - цитирует его слова «Свободная пресса».

Купцикевич пояснил, что если на рынках сохранится настойчивая тяга к фиксации прибыли, то «рублю может прийтись не сладко». Он отметил, что котировки доллар/рубль способы вновь превысить 75, а евро – 88.

«Но мы все же весьма избалованы мягкостью ЦБ и экономическими данными, поэтому считаем тревожность инвесторов временной с вероятным возобновлением роста на будущей неделе», - добавил эксперт.

При этом он не исключает, что наиболее вероятным сценарием развития экономической ситуации будет снижение доллара к 73, а евро - к 86.50.

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