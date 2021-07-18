В 2020 году южноуральцы больше всего тратили на коммуналку и мясо

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18 июля 2021, 17:16 Анна Семенова

Среди продуктов у челябинцев наиболее популярны мясо и мясные продукты. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Каждый месяц челябинец выкладывал на потребительские нужды более 15 тысяч рублей

Ежемесячная трата на потребительские товары и услуги выросла на Южном Урале за год на 297 рублей. В 2020 году она составила 15893 рубля. Такие данные предоставили в Челябинскстате.

Больше всего жители Челябинска тратили на непродовольственные товары. Первой статьей расхода стали медицинские товары и предметы гигиены, на них уходило 7,3%. На втором месте – одежда, обувь, белье и ткани, затраты на них составили 7,2%. Далее идет покупка и обслуживание транспортных средств (6,8%). Много уходило на бензин – 5,3% от общей суммы ежемесячно. На мебель, домашнее оборудование и предметы домашнего обихода тратили 4,5%. Аппаратура, предметы для отдыха и хобби составили 2,9%.

Среди продуктов лидируют мясо и мясные продукты. На них челябинцы тратили 8,7%. Далее идут молочные продукты и хлеб – 5,8% и 5,5%.

Среди остальных услуг больше всего южноуральцы раскошеливались на коммуналку – 10,7%. Бытовые услуги составили 3,8%, траты на культурно-массовые мероприятия – 2,6%. За услуги связи люди платили 2,1%.

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