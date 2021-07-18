В Челябинске почти в 1,5 раза вырос спрос на садовые товары

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18 июля 2021, 16:13 Анна Семенова

Многие стараются автоматизировать процессы на даче. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Южноуральцы стремятся создать на участках уют и автоматизировать хлопоты

Популярность дачно-садовых принадлежностей растет по всей стране. Это отметили аналитики AliExpress Россия. По сравнению с прошлым годом россияне стали в 1,5 раза больше покупать товары для полива, садовые горшки, инсектициды, удобрения и садовый декор.

В Челябинске дачные принадлежности стали популярнее в 1,3 раза. Южноуральцы заказывают в интернет-магазине украшения для своих участков, кашпо, а также теплицы, товары для пчеловодства, продукты для борьбы с вредителями и приспособления для ирригации.

В топе продаж среди челябинцев – автоматические таймеры полива и установки для капельного орошения. Также наши земляки стремятся облегчить свои труды, покупая устройства для выращивания растений без почвы и аккумуляторные опрыскиватели. Очень популярны в этом году мини-фонтаны на солнечных батареях, садовые тележки и парогенераторы для сауны.

Кстати, немного ранее в AliExpress Россия подсчитали, сколько средний россиянин в нынешнем сезоне должен выложить за «садовый набор»: ручной культиватор, лейку, укрывной материал, ленты для подвязки растений, электрический триммер, грабли и семена. Минимальная сумма за все это составила 4400 рублей.

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