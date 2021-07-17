В Челябинске не растут цены на аренду «однушек» и «трёшек»

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17 июля 2021, 09:25 Анна Семенова

Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

А вот двухкомнатные квартиры стали для временных жильцов дороже

Стоимость съемного жилья проанализировали специалисты портала «Мир квартир». Целью было выяснить, как изменились арендные ставки в 70 городах России за полгода. В каждом регионе сложилась своя ситуация: где-то цены выросли, где-то снизились, где-то остались на прежнем уровне.

В Челябинске стоимость аренды однокомнатных и трехкомнатных квартир за последние шесть месяцев не изменилась. «Однушку» можно снять в среднем за 11 тысяч в месяц, «трёшка» обойдется в 21,5 тысячу. Что касается двухкомнатных квартир, то их хозяева немного подняли ставки. В сравнении с январем 2021 года стоимость аренды выросла на 2% и составила в среднем 15 тысяч рублей.

В соседнем Магнитогорске наблюдается другая картина. Здесь стоимость аренды всех квартир выросла. «Однушки» подорожали на 4,8%, снять такое жилье можно теперь в среднем за 10,5 тысяч в месяц. Двухкомнатная квартира стала дороже на 5,3%, средняя стоимость аренды – 15,6 тысяч. Цена на «Трешки» поднялась на 2,1%, такие варианты будут стоить примерно 21 тысячу в месяц.

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