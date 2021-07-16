Челябинск вошел в топ-10 регионов с самыми большими расходами на экологию

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16 июля 2021, 15:39 Анна Семенова

Промышленные регионы вкладывают в сохранение природы больше всех. фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В прошлом году местный бизнес вложил в охрану природы более 26 миллиардов рублей

Об исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщает сайт Полит 74. Согласно цифрам за 2020 год, бизнесмены стали больше вкладывать в охрану окружающей среды. В сравнении с 2019-м годом на благие цели было потрачено на 13,1% больше, а именно 836,5 млрд руб.

Наибольшее количество средств в экологию вкладывают экономически развитые и промышленно-сырьевые регионы с крупными предприятиями. Челябинская область вошла в число лидеров по абсолютным расходам, заняв седьмую строчку рейтинга. Обогнали нас Москва и Московская область, Красноярск, ХМАО, Свердловская область и Татарстан.

Сумма, которую Южный Урал потратил на сохранение окружающей среды, составила 26,2 миллиарда рублей.

По данным сайта Полит 74, больше всего Челябинская область вкладывает в текущие расходы предприятий на охрану окружающей среды – более 17,6 млрд. Вложения в основной капитал, предназначенный для охраны природы, составили в 2020 году 8,3 млрд рублей. На ремонт основных фондов по охране окружающей среды было потрачено 324,5 млн рублей.

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