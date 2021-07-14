Бизнес по-русски: кто кого «нахлобучил»?

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июля 2021, 15:26

В июне 2021 г. деловой мир был взбудоражен заявлением первого вице-премьера Андрея Белоусова о том, что российские металлурги «нахлобучили» правительство на 100 млрд рублей. И эти деньги отрасль должна вернуть. «Нахлобучивание» заключалось в том, что мировые цены на металлургическую продукцию бодро росли с февраля по май, из-за чего подорожали и все государственные стройки. Но ведь капитализм стоит на том, что цена следует за спросом – то вверх, то вниз. И подстраиваться должны власти, а не бизнес.



«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», - сказал Белоусов. Получается, если рынок пошёл вниз, это проблемы бизнеса, а если цены поднялись – то будьте любезны сдать прибыль в казну.



Но по этой логике само правительство РФ, де-юре служащее интересам граждан России, должно было в разы повышать расходы на образование, здравоохранение и социалку, когда нефть малость подросла с 25 до 130 долларов за баррель в течение трёх лет и казна пузырилась от денег. Но как раз в эти золотые времена началась оптимизация школ и больниц, повально закрывались НИИ и резались льготы. И сегодня мы платим за литр бензина 48–49 рублей при мировой цене бочки нефти в 75 долларов. А при цене 130 долларов литр 95-го стоил 22 рубля. И кто кого в итоге «нахлобучивает»?



В нормальной стране граждане контролируют траты правительства через парламент, СМИ и НКО – это же всё-таки их, людей, казна. А в России служащие народу чиновники почему-то считают своими народные деньги.



Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости