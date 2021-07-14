Для преодоления экономической стагнации в России требуется запуск новой инвестиционной программы

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июля 2021, 10:19

Это позволит обеспечить рост доходов россиян, что приведёт к увеличению внутреннего спроса. Вместе с этим необходимо перестроить структуру занятости населения, перейдя к более высоким критериям оплаты труда, считают специалисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.



Падение спроса вызвано сокращением численности населения, безработицей, подорожанием товаров, ослаблением национальной валюты. Для решения комплекса задач также важно модернизировать производственный комплекс отечественной экономики посредством инвестиций.



Другим способом увеличения роста доходов является перевод низкоквалифицированных рабочих в квалифицированных специалистов. Этого можно достичь за счёт программы переподготовки кадров. С выводами учёных института сложно не согласится.



При решении задачи роста спроса, экспорту уделяется второстепенное внимание. Для начала россияне должны быть обеспечены всем необходимым. Экспорт сильно зависит от условий мировых рынков, состояния глобальной экономики. Внутренний рынок в России является ёмким, что позволяет создать для экономики стабильные условия развития.





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