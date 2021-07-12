Цены на продукты в мире начали падать

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12 июля 2021, 17:57

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) проанализировала динамику цен на еду и установила, что в июне наблюдалось постепенное снижение стоимости ряда товаров. Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены всё равно выше на 34%.



Главной причиной снижения стало уменьшение стоимости растительного масла, зерна и молочной продукции. При этом наблюдается подорожание сахара и мяса. В целом, глобальный тренд увеличения цен на продукты остановился. При этом ожидать их возврата к допандемийным показателям не стоит, отмечают эксперты.



Временные причины правительству удаётся устранять, но от постоянных причин уйти уже не получится. Пандемия нарушила логистику. Но стремление производителей сбыть продукцию создаёт предпосылки для восстановления отношений. С июля по сентябрь стоимость некоторых категорий уменьшится из-за фактора сезонности. Новый урожай в любом случае «уронит цены», но в дальнейшем картина будет не такая радужная. Многое будет зависеть от ситуации на мировых продовольственных рынках. Восстановление экономик происходит за счёт увеличения оборота денежной массы, что гарантировано приведёт к очередному скачку цен на продукты.





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