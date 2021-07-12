14% южноуральцев не смогут накопить миллион даже за 30 лет

Большинству жителей региона понадобится для этого почти 20 лет
Специалисты РИА «Новости» подсчитали, сколько лет понадобится среднестатистическим работникам в разных регионах России, чтобы накопить миллион рублей. Условия поставили такие: каждый месяц от зарплаты нужно откладывать 10% на пополняемый банковский вклад.
Дольше всего немалую сумму будут собирать жители Кабардино-Балкарии – 24,7 лет. Быстрее всего миллионерами могут стать жители Чукотки и ЯНАО – за 7,8 и 8,6 лет.
Менее десяти лет потребуется для накопления заданной суммы в четырех регионах страны. Менее 15 лет будут копить жители 11 регионов. В 44 регионах для накопления миллиона потребуется более 20 лет.
Челябинская область заняла 40 строчку рейтинга среди 85. Южноуральцу потребуется 19,8 лет на то, чтобы скопить миллион. А 14% среднестатистических работников нашего региона не смогут собрать данную сумму даже за 14 лет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости