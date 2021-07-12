14% южноуральцев не смогут накопить миллион даже за 30 лет

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12 июля 2021, 11:49 Анна Семенова

Среднестатистический челябинский работник будет копить миллион рублей почти 20 лет. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральска

Большинству жителей региона понадобится для этого почти 20 лет

Специалисты РИА «Новости» подсчитали, сколько лет понадобится среднестатистическим работникам в разных регионах России, чтобы накопить миллион рублей. Условия поставили такие: каждый месяц от зарплаты нужно откладывать 10% на пополняемый банковский вклад.

Дольше всего немалую сумму будут собирать жители Кабардино-Балкарии – 24,7 лет. Быстрее всего миллионерами могут стать жители Чукотки и ЯНАО – за 7,8 и 8,6 лет.

Менее десяти лет потребуется для накопления заданной суммы в четырех регионах страны. Менее 15 лет будут копить жители 11 регионов. В 44 регионах для накопления миллиона потребуется более 20 лет.

Челябинская область заняла 40 строчку рейтинга среди 85. Южноуральцу потребуется 19,8 лет на то, чтобы скопить миллион. А 14% среднестатистических работников нашего региона не смогут собрать данную сумму даже за 14 лет.

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