Судан рассчитывает на то, что ему простят более 50 млрд долларов внешнего долга

Руководство Судана надеется, что стране спишут внешний долг в размере более 50 млрд долларов. Такое заявление сделала Марьям аль-Махди, глава суданского внешнеполитического ведомства.
Накануне, 11 июля, она прилетела на территорию Российской Федерации. По словам аль-Махди, власти Судана рассчитывают, что решение о списании части суверенного долга страны будет принято в рамках встречи Парижского клуба, которая состоится на днях. Она отметила, что речь может идти о свыше 70% долга.
Некоторое время назад поступала информация о том, что Судан вправе получить помощь в рамках программы МВФ и Всемирного банка для бедных стран. Об этом сообщали данные организации. Тем самым страна сможет облегчить долговое бремя.
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