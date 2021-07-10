Биржа ценных бумаг: как она работает

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 июля 2021, 19:33 Джансель Афонская

Фото: depositphotos.ru

С понижением ставок по вкладам и сложной экономической ситуацией в стране многие россияне задумались о другом варианте вложений денежных средств. По данным Московской биржи инвестированием в фондовый рынок занимается около 8,5 миллионов людей. Что же такое фондовый рынок и как с ним взаимодействовать?

Что такое фондовая биржа?

Финансовый институт, который помогает осуществлять безопасные сделки. Есть товарные, фондовые, валютные, фьючерсные и опционные биржи, однако в России по статистическим данным популярнее фондовые и валютные. Торгуют ценными бумагами на Московской фондовой бирже и бирже Санта Петербурга. В этом процессе участвуют:

1. Эмитент

Организация выпускающая ценные бумаги для привлечения капитала. В качестве эмитента может выступать организация, государство или страна.

2. Инвестор

Физическое или юридическое лицо, которое вкладывает свои средства с целью получения выгоды

3. Специально обученные участники торгов

Люди, которые являются посредниками между инвестором и эмитентом. Зачастую это либо брокер, либо банк, либо управляющая компания. Для того чтобы быть допущенными к торгам им необходимо пройти специальные процедуры.

Компании, которым необходим дополнительный капитал, выходят на IPO (первичное публичное предложение), в свою очередь инвесторы оценивают возможные доходы и вкладывают деньги в организацию.

Зачем нужен фондовый рынок и какие функции он выполняет?

1. В первую очередь хранение и сбор денежных средств

2. Надежность, открытость и защищённость сделок. Биржа регулируется ЦБ, тем самым дела все покупки и продажи ценных бумаг безопасным.

3. Установка справедливой рыночной цены, которая устанавливается в зависимости спроса и предложения на рынке

4. Финансы могут быть распределены за счет фондового рынка между странами или разными сегментами экономики

Конечно фондовые рынки имеют больше функций, однако самых значительных достаточно для понимая принципа работы рынка.

Чем же торгуют?

Акции

Ценные бумаги, которые обеспечивают владельцу долю в капитале компании. Приобретая акции, вы приобретаете часть компании. Акции являются одним из основных инструментов инвестирования на фондовом рынке и предоставляют возможность получения дополнительного дохода. Они бывают двух видов: обыкновенные и привилегированные, основное различие в том, что привилегированная акция дает инвестору право голоса и преимущество при распределении дивидендов.



Облигации

Фактически долговые расписки. Их выпускает эмитент, которой нужны деньги.

Люди покупают облигации и таким образом дают свои деньги взаймы этой компании, рассчитывая получить определенный доход. Полная сумма, сроки и размер выплат этого дохода, как правило, известны при покупке. Возможность заранее оценить свою выгоду — это то, чем облигация отличается от других ценных бумаг. Основной риск для инвестора — банкротство компании-эмитента. В этом случае он может потерять вложенные деньги: в отличие от депозитов они не защищены системой страхования вкладов. Также существует множество видов облигаций и какую именно выбирать зависит от ваших желаний и возможностей.



Паевый инвестиционный фонд объединяет деньги разных инвесторов, чтобы коллективно вложить их в какие-то финансовые инструменты: акции, облигации, недвижимость или другие. Управляющая компания стремится вывести фонд на высокую доходность, чтобы заработать деньги на процентах. Поэтому такой вид вложений выгоден для обоих инвесторов.



Зная основные объекты и принципы работы фондового рынка можно с уверенностью погружаться дальше, изучая новые стратегии и динамику известных акционерных обществ.

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