Чубайс выступил против снижения углеродного налога для бизнеса

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7 июля 2021, 15:38 Источник: Коммерсантъ

Анатолий Чубайс, фото: Oleg Slepyan, globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил против нового налога для российского бизнеса. Спор по поводу безвозмездной передачи зеленых сертификатов промышленникам произошел на совещании у вице-премьера Александра Новака 28 мая.

Чубайс 3 июня обратился к Новаку с письмом, в котором объяснил свою точку зрения, почему он против безвозмездной выдачи российским предприятиям зеленых сертификатов, которые подтверждают потребление энергии из низкоуглеродных источников.

По мнению Чубайса, промышленность, АЭС, ГЭС и ВИЭ не смогут использовать бесплатные сертификаты в ЕС для снижения будущего углеродного налога (Carbon Border Adjustment Mechanism, СВАМ).

Экс-глава "Роснано" изучил документы, резолюцию Европарламента от 10 марта и отчет ЕС о СВАМ, и заключил, что главная цель СВАМ — "сокращение негативного воздействия на окружающую среду и снижение выбросов парниковых газов".

По мнению Чубайса, уже сейчас уровне очевидно, что безвозмездная передача сертификатов лишает производителей мотивации на рост выработки ВИЭ и снижение выработки парниковых газов.

Как и Чубайс, Минэнерго, Минэкономики и генерирующие компании выступают против безвозмездной выдачи зеленых сертификатов.

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