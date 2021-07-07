В Челябинской области возведут 1,67 млн. кв. метров современного жилья

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7 июля 2021, 11:22 Анна Поперечная

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

К 2030 году темпы строительства увеличатся в два раза.

Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов отметил, что воплотить эти планы в жизнь поможет закон о комплексном развитии территорий, принятый в конце прошлого года. Его также называют законом о всероссийской реновации.

В Челябинске, Копейске, Златоусте, Озерске, Кыштыме, Снежинске, Чебаркуле, Трехгорном, Магнитогорске, Миассе, Ашинском районе будут реализован проекты на 38 участках общей площадью 800 га. В Челябинске под КРТ отдадут 10 площадок, три находятся в высокой степени готовности. Речь идет о реновации жилой территории в Ленинском районе, нежилой территории в Советском районе, в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Елькина, Овчинникова, Телевизионной и горсада. Еще один участок находится на месте Каширинского рынка в Калининском районе.

В Магнитогорске планируют преобразовать шесть участков, в Озерске – семь, в остальных городах от одного до четырех. Также по проектам КРТ будет вестись малоэтажная застройка трех земельных участков, принадлежащих АО «ДОМ.РФ» в Челябинске и Сосновском районе.

Алексей Текслер подчеркнул, что регион готов к реализации проектов: принята нормативная база, определены основные условия.

«У КРТ очевидные преимущества, коллеги, – обратился он к участникам совещания. – Если брать пример Челябинска: город активно развивался в сторону северо-запада, в сторону Сосновского района, но там нет инфраструктуры. Мы сейчас принимаем решение по строительству трех новых школ в «Западном», в «Белом хуторе» и т.д. Построили огромный микрорайон – и ни одной школы нет, дорог нет. Сейчас такая возможность появится, этим нужно пользоваться».

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