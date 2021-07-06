Денису Мантурову представили инновационные разработки южноуральских предприятий

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6 июля 2021, 22:41 Анна Поперечная

Фото – правительство Челябинской области

Глава минпрома посетил коллективный стенд Челябинской области на «ИННОПРОМе».

Свои разработки презентовали «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» (ЮАИЗ), компания полного цикла «LD» и группа «Конар». ЮАИЗ привез на выставку фарфоровые и полимерные изоляторы, «LD» – трубопроводную арматуру, шаровые и регулирующие краны стопроцентно российского производства, «Конар» – пятиметровый гребной винт для арктических судов.

Также Денису Мантурову рассказали о создании специализированного индустриального парка на базе ЮАИЗ. Подготовка документации для строительства технопарка находится в финальной стадии.

Напомним, что «ИННОПРОМ» будет работать до 8 июля. Коллективный стенд Челябинской области объединяет 15 предприятий металлургической и машиностроительной отраслей, а также компании, занимающиеся высокотехнологичными инновационными разработками. 5 июля на выставке работал губернатор Алексей Текслер. Он подписал соглашение о сотрудничестве между минпромторгом РФ, правительством региона, ПГ «Конар» и ПАО «НОВАТЭК» в сфере продвижения технологий для производства сжиженного природного газа.

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