Как не попасть в руки мошенникам на просторах инвестиционного рынка

Аргументы Недели → Экономика 13+

7 июля 2021, 08:15 Джансель Афонская

Фото из открытых источников

Мошенничество всегда было и будет неотъемлемой частью интернета. Однако с годами число преступников растет и нужно быть внимательным и бдительным.

Рассматривая статистику за последние несколько месяцев было зафиксировано около 82,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе больше двух третей (71%) по телефону или через интернет. Число обманутых граждан растёт с каждым годом на 50-60%. Многие люди вступили на фондовый рынок не изучив должным образом инструмент инвестирования. Достаточно базовых навыков и понимая, чтобы мошенники не смогли ввести вас в заблуждение.



Одной из самых популярных схем обмана является финансовая пирамида. Система ее работы достаточно проста она заключается в привлечении вкладчиков обещаниями высокой доходности в короткие сроки, постоянными выплатами. Первое время вам действительно могут начислять какие-то деньги однако в дальнейшем вам нужно будет приводить новых людей, чтобы своевременно получать обещанные деньги. В среднем пирамида «живет» 2-3 года. На примере истории работы таких пирамид в 90-ых нужно было сделать много выводов, но к сожалению в современном мире эта серая схема финансовых структур процветает.



В России предусмотрено наказание для людей, решивших обмануть вас в интернете (регулируется законом ст. 159.6 УК РФ) Однако как показывает практика найти преступников очень трудно, тем более вернуть средства пострадавшим.

Например, в 2017 году было расследование по делу Люлинского, трейдеру банка "Ак Барс" по статье о манипулировании рынком. Он своими действиями создавал умышленные убытки для финансового института и его клиентов, получая личную материальную выгоду от этих операций. Это достаточно распространённая схема мошенничества, люди которые мало понимают в инвестиционных операциях спокойно доверяют. Клиент передает управляющему деньгою или становится совладельцем ПИФа (паевой инвестиционный фонд) и ждет, что ими будет грамотно распоряжаться специально обученный человек. Одномоментно управляющий распоряжается своим личным счетом. Со своего счета он покупает в короткий интервал времени ценные бумаги, используя агрессивную заявку на покупку, что приводит к скачку цены на данный актив. Трейдер распоряжается клиентскими и собственными средствами финансового института и может принимать решение о покупке той или иной ценной бумаги. Ценные бумаги которые принадлежат ему продает по еще большей цене, так как выступает покупателем от лица финансового института.



Рост интереса розничных инвесторов к рынку привел к появлению различных обучающих курсов, которые также могут оказаться очередным способом мошенничества. Зачастую руководители таких проектов обещают золотые горы. Сделать из вас лучшего экономиста, однако как показывает практика такие люди сами не имеют личного успешного примера владения ИИС. Прежде чем покупать такие курсы стоит изучить что конкретно представляет собой человек, предлагающий обучение. Добился ли он чего-то в жизни благодаря своим навыкам и знаниям?



Сейчас актуальна новая схема мошенничества, которой поделился УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский:

«Аудитории вбрасывают идею купить ту или иную неликвидную акцию второго-третьего эшелонов. Инвесторы идут её покупать — цена на актив растёт, часто в разы. Однако вскоре импульс такого вброса заканчивается, и котировка падает обратно. Организатор разгона к этому времени успевает зафиксировать прибыль, а те, кто купил акцию по пиковым ценам, вынуждены будут смириться с убытками»



С каждым годом количество мошенников увеличивается и появляются все более ухищрённые схемы. Как же распознать неладное и не потерять деньги? Вот несколько советов:



1. Никто и никогда не может дать вам гарантии относительно прибыльности, компании или люди которые обещают 100% доход делают это намеренно, чтобы вы отдали деньги именно им, ведь других идентичных предложений на рынке вы не найдёте

2. Также мошенники любят обещать клиентам огромные доходы. Эксперты пишут о том, что доход более 15-20% годовых в рублях говорит либо об огромном риске, либо о мошеннической схеме.

3. Никто не может предсказать рост и падение ценных бумаг, люди которые утверждают о 100% источниках должен обходиться стороной

4. При выборе курсов будет правильно остановиться на обучении крупных компаний или банков при поддержке ЦБ. Большинство будут бесплатны, у вас будет возможность и гарантия безопасно войти в понимание работы фондового рынка

5. Выбирайте известные приложения для инвестирования, во многих банках вам будет помогать консультант не допустить ошибок по неопытности

6. Не забывайте проверять лицензии у компаний, которые вызывают у вас сомнения и никогда не спешите вкладывать деньги.

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