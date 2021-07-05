Эксперт по энергобезопасности Станислав Митрахович объяснил рост цены нефти марки Brent

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5 июля 2021, 22:56

фото: pixabay.com

Цена нефти марки Brent в понедельник, 5 июля, в ходе торгов превысила отметку в $77 за баррель впервые с октября 2018 года. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с RT выразил мнение, что рост стоимости нефти произошёл, «потому что ОПЕК+ находятся в раздрае». По мнению эксперта, есть вероятность, что соглашение будет продлено.

Митрахович добавил, что если это произойдёт, то сохранятся ограничения добычи нефти и это станет фактором стимулирования роста цен.

Другой причиной, которая влияет на нефтяные цены, являются западные стандарты - экология, социальная политика и управление. Специалист заявил, что они фактически настроены очень негативно в отношении нефтегазового комплекса. По словам Митраховича, это приведет к тому, «что, если на Западе нельзя инвестировать в нефтегаз, значит, добыча будет сокращаться». Возможно, будет наблюдаться дефицит. Это подстёгивает рост.

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