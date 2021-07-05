Нефть марки Brent превысила отметку в 77 долларов

Стоимость североморской нефти марки Brent в понедельник, 5 июля, превысила отметку в 77 долларов за баррель. Цена нефти поднялась до такого уровня впервые с октября 2018 года. Вечером "черное золото" торговалось по 77,04 доллара с поставкой в сентябре. Рост цены нефти 1,14%.
Августовские фьючерсы WTI поднялись на 1,38% и торгуются по 76,2 доллара за баррель. Эксперты связывают подорожание нефти с отменой заседания ОПЕК+, запланированного на понедельник. Новая дата встречи не определена, сообщает Bloomberg. Уровень добычи нефти останется на текущих показателях, передает РИА Новости.
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