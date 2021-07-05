Возросшая потребительская активность: люди стали тратить заначки на отпуск и путешествия

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 июля 2021, 11:05

В Центробанке сообщили о стремительном оживлении потребительского спроса. Однако, он может в скором времени перейти в фазу затухания, считают эксперты.



Чиновники уже не первый месяц рапортуют о восстанавливающемся потребительском спросе. Это, по их мнению, также является одной из причин роста инфляции. Больше всего в последние недели подорожали одежда, обувь и бытовая техника.



Восстановление экономики происходит за счёт постепенного снятия ограничительных мер. Население стало больше пользоваться сферой услуг. Весьма отрицательным фактором восстановления экономики выступает рост кредитной задолженности россиян. Люди берут в долг деньги не для осуществления больших покупок, а для удовлетворения ежедневных потребностей. Не рассчитавшись по старым кредитам, граждане оформляют новые займы, часть из которых направляется на погашение долга. При этом реальные доходы населения сокращаются на протяжении нескольких лет. Поддерживать нормальный уровень жизни в существующих экономических условиях становится намного сложнее. Отчасти, потребительская активность увеличилась после того, как люди стали брать самое необходимое на деньги, которые были ранее отложены на отпуск и путешествие.





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