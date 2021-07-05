Руководителей теплоснабжающих предприятий Еманжелинска обвиняют в хищении денег

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5 июля 2021, 10:21 Анна Поперечная

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Более 45 млн рублей, полученных от населения, не были перечислены на счета поставщика газа

Как сообщает прокуратура Еманжелинска, теплоснабжающие предприятия ООО «Коммунальные системы» и ООО «Корвет» с ноября 2020 г. по март 2021 г. накопили долги за полученные энергоресурсы перед ООО «НОВАТЭК - Челябинск» в сумме 45 млн рублей. Выяснилось, что жители исправно платили за голубое топливо (собираемость платежей составила более 90%), но руководители этих компаний направляли их на другие цели, создавая угрозу введения ограничения подачи газа на котельные и возникновения чрезвычайной ситуации. На счетах предприятий денег нет.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Расследование дела находится на особом контроле прокуратуры.

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