Роспотребнадзор: Экономике России в 2020 году был причинен ущерб почти на 1 трлн рублей

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5 июля 2021, 08:37 Источник: РИА Новости

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В Роспотребнадзоре сообщили, что российская экономика пострадала от COVID-19 в минувшем году на сумму порядка 1 трлн рублей. На это указывает информация, которая содержится в докладе “О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году”.

Речь идет о 997,06 млрд рублей. При этом отмечается, что во внимание даже не принимались потери непроизведенного ВНП. Подчеркивается, что показатель в 1,4 раза превышает общий ущерб от всех прочих инфекционных болезней.

В документе сказано, что в прошлом году примерно 183 млрд руб. было направлено на лечение больных граждан в стационарах. Что касается затрат на тестирование на коронавирусную инфекцию, то было потрачено 108 млрд руб. Если говорить о ряде прямых выплат из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 для поддержки предприятий и людей, то речь идет об израсходованных как минимум 515 млрд руб.

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