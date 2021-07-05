Эксперт Ярыгин рассказал об усложнении продаж квартир в Москве из-за QR-кодов

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5 июля 2021, 06:58 Источник: РИА Недвижимость

pixabay.com

Регистрация сделок с недвижимостью в российской столице стала более сложной в связи с введением в городе ограничительных мер. Этой информацией поделился Иннокентий Ярыгин, эксперт компании "Этажи".

Дело в том, что многофункциональные центры (МФЦ) отказываются принимать документы без QR-кода или без предварительной записи. Специалист отметил, что в Москве гражданам, сделавшим прививку от COVID-19, получение услуг офисов “Мои документы” доступно без предварительной записи. Для остальных с середины первого летнего месяца она требуется.

По словам Ярыгина, из-за этого стало очень сложно записаться. Он подчеркнул, что если так будет продолжаться и далее, то в МФЦ можно будет наблюдать рост очередей. А это в свою очередь плохо повлияет на сроки проведения сделок. Эксперт добавил, что если гражданам потребуется срочная продажа недвижимости, то владельцы квартир будут пользоваться сервисами срочного выкупа жилья, предпочитая уходить от обычной сделки.

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