Как начать инвестировать с небольшой суммы

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2 июля 2021, 19:10 Джансель Афонская

Фото: cоцсети

Розничный сектор российского фондового рынка развивается быстрыми темпами с начала пандемии. За последние два года число частных инвесторов на Московской и Санкт-Петербургской бирже выросло в несколько раз. Сегодня их число уже превышает 12 миллионов.

Россияне активно стали интересоваться инвестиционными инструментами на фоне мягкой денежно-кредитной политики ЦБ и низких ставок. Однако, помимо более привлекательных финансовых возможностей этот продукт также несет и риски. С одной стороны – медиа активно рассказывают об успешных историях мировых трейдеров, с другой – одно неверное вложение может надолго утянуть инвесторов в отрицательные показатели брокерского счета или ИИС.

Однако, плюсов в таком виде вложений средств действительно много. Как правило, инвестиции более подходят для защититы сбережений от инфляции, а при грамотном вложении средств получите дополнительный доход. В этой статье мы разберем – с чего же можно начать инвестиции, и развеем миф о том, что они – только для богатых.

С чего же начать?

Прежде всего начинающему инвестору нужно определить размер вкладываемых средств. Одно из главных правил инвестирования в любые активы – использование свободных денежных средств. Чем выше возможность заработать, тем выше вероятность потерять все деньги. Для того, чтобы проверить вашу готовность к риску, можно пройти небольшой тест на сайте Московской биржи.

Размер вложений может начинаться с любой суммы, но важно понимать, что 1000-5000 может не окупить процент взимаемый брокером и время потраченное на изучение бумаг. Эксперты советуют начинать вложения с 20.000, накапливая их с заработной платы в размере 10% от общего дохода.

Дальнейшим шагом будет выбор срока вложений. Если у вас достаточно времени и желания погрузиться в мир инвестиций, читать экономические заметки, следить за активами понравившихся компаний, то вы можете регулярно вкладывать средства в разные активы, отслеживая динамику роста и падения ценных бумаг – совершая регулярные сделки.

Есть также абсолютно противоположная стратегия. Вложение денег на долгий срок подойдёт тем, кто не готов к постоянному мониторингу котировок. Отличным вариантом для таких людей является вложение в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). ПИФы представляют собой готовый набор ценных бумаг, который привязан к базовому показателю рынка. Управляющей компании, которая владеем ПИФами - выгодно выводить вас на заработок и получать с этого определенный процент с общего объема средств инвесторов. Именно поэтому такой вариант вложения средств менее рискованный и требует небольшого погружения в процесс. Однако несмотря на это все же стоит выбрать пару курсов и пройти обучение, чтобы не потерять деньги, ведь есть множество нюансов.

Составление грамотного инвестиционного портфеля один из важных факторов для заработка денег. Он должен состоять из разных активов, чтобы в случае падения цены у одной бумаги, другая могла перекрыть этот убыток.

Также немаловажным правилом является не поддаваться эмоциям. Не стоит сразу реагировать на изменения цен, важно сохранять хладнокровность и рациональный подход. Чтобы избежать большие потери, установите максимум, который вы готовы упустить, например, 10% от изначальной стоимости ценной бумаги и только по преодолению отметки больше 10% продавайте ее и фиксируйте убыток.

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