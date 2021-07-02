Инфляция сократила реальный размер пенсии в России

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 июля 2021, 10:55

Росстат опубликовал данные о состоянии российской экономики за первые пять месяцев текущего года. По сравнению с прошлым ряд экономических показателей оказался лучше. При этом уровень инфляции в текущем году побил новый рекорд, что привело к сокращению реального уровня пенсий.



Инфляция негативно сказалась на росте цен. Больше всего подорожали продукты питания, строительные материалы, билеты на железнодорожный транспорт. За первые пять месяцев 2020 года сокращение пенсий произошло на 0,5%. Выросла закредитованность граждан. Долговая нагрузка составила 12%, что является рекордом.



Помимо пенсионеров в сложном финансовом положении оказались многодетные семьи и люди с низкими доходами. Государство пытается помочь им, однако конкретных результатов пока добиться не удалось. Цены на ряд продовольственных товаров заморожены. Но для решения ценовой политики и поддержки слабозащищенных слоёв населения требуется более проработанная программа.



Пенсионная реформа не улучшила материальное положение пенсионеров, как это ожидалось.





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