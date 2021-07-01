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ЦБ запустит цифровой рубль для борьбы с серыми схемами

, 10:46

ЦБ запустит цифровой рубль для борьбы с серыми схемами

В России с 2022 года в стране начнётся тестирование цифрового рубля. Его главным преимуществом является возможность чёткого прослеживания.

Центробанк РФ особо заинтересован в том, чтобы цифровые деньги постепенно заменили наличные. Однако без приобщения и принуждения россияне не смогут перейти на электронные кошельки. Процесс может растянуться на несколько лет.

Глава ЦБ Эльвира Набиулина считает, что перед выводом новой формы денег необходимо определиться с основной аудиторией. Продукт важно протестировать перед запуском. Пилотными участниками станут 12 банков. Тестирование будет проводиться в несколько шагов. Сначала проверят систему переводов между физическими лицами, потом - между организациями. Регулятор уверен, что электронная валюта имеет большие перспективы.

В ЦБ надеются, что цифровой рубль постепенно сможет интегрироваться с другими валютами мира. Положительная практика внедрения цифровых денег имеется в Китае. Там могут рассчитываться электронными деньгами за проезд в метрополитене. Цифровой юань появился в КНР три года назад и не столкнулся с серьёзными проблемами.

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