Президент Путин заявил, что власти России пытаются сдерживать цены на продовольствие
30 июня 2021, 13:17
Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему в стране дорожают продукты питания. По его словам, в настоящее время мировые индексы на продовольствие пребывают на высочайшей планке за последний десяток лет. При этом президент подчеркнул, что российское руководство предпринимает усилия, направленные на сдерживание цен.
В ходе прямой линии у Путина поинтересовались, в связи с чем в России овощи стоят дороже эквадорских бананов. На это он ответил, что стране не хватало собственной продукции. Он выразил надежду на то, что новый урожай позволит снизить цены на овощи и фрукты.
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