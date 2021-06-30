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Президент Путин заявил, что власти России пытаются сдерживать цены на продовольствие

, 13:17

Президент Путин заявил, что власти России пытаются сдерживать цены на продовольствие
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему в стране дорожают продукты питания. По его словам, в настоящее время мировые индексы на продовольствие пребывают на высочайшей планке за последний десяток лет. При этом президент подчеркнул, что российское руководство предпринимает усилия, направленные на сдерживание цен.

В ходе прямой линии у Путина поинтересовались, в связи с чем в России овощи стоят дороже эквадорских бананов. На это он ответил, что стране не хватало собственной продукции. Он выразил надежду на то, что новый урожай позволит снизить цены на овощи и фрукты.

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ПФ

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