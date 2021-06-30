Президент Путин заявил, что власти России пытаются сдерживать цены на продовольствие

Аргументы Недели → Экономика 13+

30 июня 2021, 13:17

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/ Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему в стране дорожают продукты питания. По его словам, в настоящее время мировые индексы на продовольствие пребывают на высочайшей планке за последний десяток лет. При этом президент подчеркнул, что российское руководство предпринимает усилия, направленные на сдерживание цен.

В ходе прямой линии у Путина поинтересовались, в связи с чем в России овощи стоят дороже эквадорских бананов. На это он ответил, что стране не хватало собственной продукции. Он выразил надежду на то, что новый урожай позволит снизить цены на овощи и фрукты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости