Аргументы Недели Экономика 13+

Глава Еврокомиссии сообщила, что экономика ЕС полностью восстановится от кризиса через полтора года

, 17:17 Источник: РИА Новости

Глава Еврокомиссии сообщила, что экономика ЕС полностью восстановится от кризиса через полтора года
pixabay.com

Полное восстановление экономики Европейского союза от кризиса, связанного с пандемией COVID-19, можно будет наблюдать через 18 месяцев. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, занимающая пост главы Еврокомиссии.

По ее словам, Евросоюз столкнулся с серьезным экономическим кризисом. Он обрушился весной минувшего года. Такого не было в течение нескольких последних десятков лет. В ходе Брюссельского экономического форума глава Еврокомиссии подчеркнула, что со временем о кризисе можно будет только вспоминать.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что в текущем году ВВП ЕС продемонстрирует рост на 4,2%. В будущем году он составит 4,4%. Она добавила, что такой прогноз озвучивали в Еврокомиссии весной нынешнего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

Политолог Йохан Бекман о нарушении эсминцем Defender границ Крыма: «Это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию»

Политолог Йохан Бекман о нарушении эсминцем Defender границ Крыма: «Это первый случай, когда британцы прямо напали на Россию»

Финский политолог Йохан Бекман дал комментарий по поводу инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Свою точку зрения эксперт высказал в разговоре с представителями российских интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью