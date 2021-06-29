Россия оказалась не в состоянии совершить технологический рывок

Аргументы Недели → Экономика 13+

29 июня 2021, 10:31

Российские чиновники рапортуют о выходе отечественного промышленного производства из кризиса. По сравнению с 2019 годом рост составил 3%. Однако в Министерстве экономического развития обратили внимание, что рост происходит в некоторых отраслях: обрабатывающий сектор, химический комплекс и деревообрабатывающая промышленность. Добыча полезных ископаемых показывает отрицательную динамику. А ведь именно сырьё выступает основой российского бюджета.



РФ уже на протяжении нескольких лет испытывает серьёзные проблемы с производством технологически сложной продукции. Из кризиса пока не может выйти сектор производства электроники и компьютеров. Формально данная сфера показывает положительный рост, при этом объёмы произведённой продукции оказались очень низкими по сравнению с предыдущими годами. Для России важен не количественный, а качественный рывок. Требуется развивать наиболее прогрессивные отрасли.



Российская экономика в производстве имеет мало преимуществ по сравнению с другими государствами. Необходимо создавать продукцию, которая будет конкурировать с зарубежными товарами, и превосходить их по качеству и уступать в цене. Для этого требуется внедрение современных технологий в производство и изучение потребностей мирового рынка.





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