Алексей Текслер: нужно актуализировать требования к многотопливным заправкам

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29 июня 2021, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Автобусы на газомоторном топливе. Фото из архива «Южноуральской панорамы», автор — В. Шишкоедов

Губернатор Челябинской области принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».

Одной из тем прошедшего совещания стало развитие рынка газомоторного топлива. В своем выступлении глава региона Алексей Текслер заявил о необходимости актуализировать требования к строительству многотопливных автозаправок, в том числе, с сжиженным газом. Действующие нормы фактически не позволяют создавать их в черте города, так как таким заправочным станциям требуются защитные зоны в десятки метров.

Вопрос развития рынка газомоторного топлива важен для Челябинской области, так как применение этого вида топлива позволяет улучшить экологическую обстановку. В регионе ведется комплексная работа по этому направлению, до 2023 года его общее финансирование составит свыше 1,3 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард — это средства федерального бюджета. В области действует ряд мер: поддержка инвесторов, скидки на перевод транспорта на природный газ.

Добавим, что сейчас на Южном Урале насчитывается 19 станций, на которых можно заправить автотранспорт компримированным природным газом. К концу 2024 года их количество должно увеличится до 54 объектов.

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