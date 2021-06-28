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Противостоять мировому росту цен невозможно

, 15:18

Противостоять мировому росту цен невозможно

За год товары из сегмента массового спроса увеличились в стоимости на 7,5%. В Холдинге «Ромир» говорят, что за два года их стоимость увеличилась на 20%. Росстат не признаёт эти цифры и отмечает, что розничные цены за два года увеличились всего на 9%.

Статистики не берут во внимание данные кассовых чеков. Подсчёт происходит посредством обработки отчётов из регионов. Из-за высокого уровня инфляции, Центробанк намерен увеличить ключевую ставку до 6%. Эксперты пока не могут найти инструменты для замедления роста цен в стране. Удаётся регулировать стоимость некоторых видов продовольствия, металлов. Однако противостоять мировому росту цен у российских чиновников не получится.

По этой причине за последние месяцы в России подорожали мясо птицы, хлеб, молочная продукция. При этом динамика увеличения стоимости только набирает обороты. Ранее власти предлагали сдерживать инфляцию, создавая резервные склады для хранения плодоовощных товаров.

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