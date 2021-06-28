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Вакцинация оказывает прямое влияние на восстановление экономики России и США

, 14:00

Вакцинация оказывает прямое влияние на восстановление экономики России и США

По состоянию на июнь текущего года порядка 46% населения США поставили одну из одобренных вакцин. В России обе дозы получили только 14% граждан. Если в Америке постепенно снимают ковидные ограничения, то в России их начинают ввозить заново.

Вакцинация позволила американцам возобновить экономическую активность. Масштабы производства постепенно возвращаются на докризисный уровень. В американском обществе наблюдается несколько тенденций: общество устало от карантина, ощущение опасности вируса уменьшилось. СМИ сократили количество новостных сюжетов о пандемии.

Американское правительство для восстановления экономики снизило ключевую ставку, предприятия получили дешёвые кредиты. Все граждане обеспечены материальной поддержкой. Дополнительно к этому президент страны Джо Байден согласился на принятие дополнительных мер для восстановления экономики.

В России население значительных мер поддержки государства не ощутило на себе. Ограничения, подобные США, в нашей стране не вводились. Локдаун на несколько недель, по мнению руководства РФ, позволили добиться определённых результатов, сократить количество инфицированных.  В то же время Россия, в отличие от США, может столкнуться с третьей волной пандемии.

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