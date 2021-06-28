Строительство скоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург заморожено

Аргументы Недели → Экономика 13+

28 июня 2021, 10:59 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Реализация проекта перенесена на более поздний срок.

Как сообщает сайт правительства Челябинской области, крупные инфраструктурные проекты, обеспечивающие экономическое сотрудничество регионов УрФО, остаются в приоритете. Однако с учетом непростой экономической ситуации и важных социальных приоритетов, реализация проекта высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург отложено.

Участники приняли решение о закрытии проектного офиса — хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», но перед этим они планируют подписать моглашение о сотрудничества, которое позволит оперативно приступить к обсуждению реализации проекта в будущем.

Добавим, что в 2022 участок трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга должен стать полностью четырехполосным. Это сделает передвижение на автотранспорте более комфортным и позволит снизить аварийность.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости