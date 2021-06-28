Строительство скоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург заморожено

Реализация проекта перенесена на более поздний срок.
Как сообщает сайт правительства Челябинской области, крупные инфраструктурные проекты, обеспечивающие экономическое сотрудничество регионов УрФО, остаются в приоритете. Однако с учетом непростой экономической ситуации и важных социальных приоритетов, реализация проекта высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург отложено.
Участники приняли решение о закрытии проектного офиса — хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль», но перед этим они планируют подписать моглашение о сотрудничества, которое позволит оперативно приступить к обсуждению реализации проекта в будущем.
Добавим, что в 2022 участок трассы М-5 «Урал» от Челябинска до Екатеринбурга должен стать полностью четырехполосным. Это сделает передвижение на автотранспорте более комфортным и позволит снизить аварийность.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости