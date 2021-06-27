«Известия» сообщили о рекордном подорожании газа в Европе

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 июня 2021, 14:02

pixabay.com

На европейской территории цены на природный газ практически достигли исторических максимумов. Ранее “голубое топливо” стоило столь больших денег в 2008 году.

Главной причиной подорожания газа эксперты называют жару в летнее время года, пишут “Известия”. Кроме того, наблюдается медленное восполнение его запасов в ПХГ.

Ко всему прочему, снизились поставки СПГ на европейскую территорию. Это обусловлено тем, что поставщики газа делают выбор в пользу рынков Азии. Там “голубое топливо” имеет более низкую цену, нежели в Европе.

Издание сообщает, что свою лепту в подорожание газа вносят сложности с морскими перевозками. Эксперты придерживаются мнения, что газ будет дорогим еще в течение некоторого периода времени.

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