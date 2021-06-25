Южноуральцы будут выбирать землю для жилого строительства онлайн

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25 июня 2021, 10:18 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В Челябинской области появится новый электронный сервис.

Пресс-служба правительства региона анонсировала запуск на Южном Урале сервиса «Земля для стройки». Благодаря ему граждане и потенциальные инвесторы смогут выбрать пригодные для жилой застройки земли в режиме онлайн. Сервис позволит ускорить процесс вовлечения в оборот земельных участков и повысить инвестиционную привлекательность области.

Информация будет размещаться на едином информационном ресурсе «Публичная кадастровая карта». «Земля для стройки» также позволит отправить заявку с намерением оформить право на выбранный участок.

Добавим, что ранее губернатор Челябинской области и руководитель регионального управления Росреестра Ольга Смирных обсуждали соглашение о взаимодействии с федеральным ведомством по наполнению единого информационного ресурса данными о земельных участках, готовых к предоставлению под жилищное строительство.

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