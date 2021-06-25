Челябинцы стали чаще арендовать велосипеды

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25 июня 2021, 06:58 Татьяна Михайлова Источник: «МК-Урал»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

На двухколесном транспорте можно отправиться в путешествие или просто покататься по городу.

Как сообщает издание «МК-Челябинск», из-за ограничений, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, среди южноуральцев набирает популярность отдых на природе. Покупке дорогостоящего туристического снаряжения жители Челябинской области предпочитают аренду, беря напрокат палатки, спальные мешки, сапборды, катамараны, автобоксы и многое другое.

По данным «Авито Услуги», спрос на аренду велосипедов в Челябинске вырос в 4,5 раза. Прокат двухколесного транспорта в среднем обойдется в 12,5 тысяч рублей, стоимость услуги зависит от модели и длительности аренды. Эксперты советуют брать напрокат ремонтопригодные велосипеды с одной скоростью, крепкими рамой и втулками.

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