Челябинцы стали чаще арендовать велосипеды

25 июня 2021, 06:58 Татьяна МихайловаИсточник:
«МК-Урал»
На двухколесном транспорте можно отправиться в путешествие или просто покататься по городу.
Как сообщает издание «МК-Челябинск», из-за ограничений, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, среди южноуральцев набирает популярность отдых на природе. Покупке дорогостоящего туристического снаряжения жители Челябинской области предпочитают аренду, беря напрокат палатки, спальные мешки, сапборды, катамараны, автобоксы и многое другое.
По данным «Авито Услуги», спрос на аренду велосипедов в Челябинске вырос в 4,5 раза. Прокат двухколесного транспорта в среднем обойдется в 12,5 тысяч рублей, стоимость услуги зависит от модели и длительности аренды. Эксперты советуют брать напрокат ремонтопригодные велосипеды с одной скоростью, крепкими рамой и втулками.
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