Глава Минэкономразвития Решетников предложил ввести временные экспортные пошлины на продукцию металлургии

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24 июня 2021, 16:11

Максим Решетников, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министерство экономического развития России предложило ввести экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии на пять месяцев. По идее Минэкономразвития, они будут действовать с 1 августа и до конца 2021 года.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства объявил: «По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином и другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря».

Как объяснил Решетников, пошлина будет состоять из двух частей: базовой ставки в 15% и специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции.

Министр уточнил, что пошлины затронут металлопрокат, арматуру, заготовки, проволоку, слитки, меть, никель и алюминий низкой степени передела.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявил, что металлурги «нахлобучили государство в части госкапвложений и гособоронзаказа» на 100 миллиардов рублей, и им эти средства необходимо вернуть в бюджет.

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