Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил о неизбежности нового кризиса

Аргументы Недели → Экономика 13+

23 июня 2021, 14:43

А. Заботкин, фото с сайта ЦБ

Новый экономический кризис неизбежен, а Банк России обладает необходимыми инструментами поддержки российских экономики и населения. О неизбежном кризисе заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин.

По словам банкира, действующие меры являются своевременными в качестве антикризисных, но когда кризис закончится, их необходимо остановить, чтобы экономика дальше могла развиваться нормально.

Заботкин прогнозирует новый кризис и объясняет, что он нестрашен, поскольку "текущие меры останутся в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, этим арсеналом можно будет воспользоваться.

Зампреда ЦБ уточнил, что ключевая ставка Центробанка находится на целесообразном уровне и соответсвует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике.

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