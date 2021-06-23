В 2021 году Челябинская область выполнила планы посевной кампании

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23 июня 2021, 09:09 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Итоги весенне-полевых работ подвели на областном заседании.

Во время совещания губернатора Челябинской области Алексея Текслера с главами муниципалитетов были подведены итоги весенне-полевых работ. Отмечено, что планы посевной на Южном Урале выполнены полностью. Яровыми культурами засеяно 1,7 миллиона гектаров, в том числе зерновыми — 1,3 миллиона, масличными — 311 тысяч. В весенне-полевых работах была задействована новая техника: за последние три года областной машинно-тракторный парк пополнился 500 тракторами нового поколения.

Как подчеркнул Алексей Текслер, сейчас перед регионом стоит задача увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции. Губернатор поручил министерству сельского хозяйства провести работу по включению в программу эффективного вовлечения в оборот сельхозземель, разработанную федеральным ведомством. Также на территории области действует ряд мер поддержки, таких как льготное кредитование и прямое субсидирование. Недавно депутаты Законодательного Собрания Челябинской области поддержали инициативу главы региона по снижению ставки единого сельхозналога с 6 до 3% на 2021-2022 годы.

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