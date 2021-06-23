Глава американской ФРС Джером Пауэлл прокомментировал планируемый отказ России и Китая от доллара США

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23 июня 2021, 08:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Соединённые Штаты Америки не боятся отказа России и Китая от доллара. Глава американской ФРС Джером Пауэлл прокомментировал возможный отках России от доллара США. На слушаниях в парламенте глава ФРС заявил:

"Этого нет на наших радарах".

Джером Пауэлл выразил уверенность, что "доллар — мировая резервная валюта, аналогичной, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко". Пауэлл пояснил свою точку зрения: "Силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция".

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее в июне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ, при этом доля доллара США сократится до нуля.

Россиянам, хранящим сбережения в долларах, "не стоит делать резких движений". Такой совет дал российским гражданам Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС.

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