Аргументы Недели Экономика 13+

Глава американской ФРС Джером Пауэлл прокомментировал планируемый отказ России и Китая от доллара США

, 08:59 Источник: РИА Новости

Глава американской ФРС Джером Пауэлл прокомментировал планируемый отказ России и Китая от доллара США
фото: pixabay.com

Соединённые Штаты Америки не боятся отказа России и Китая от доллара. Глава американской ФРС Джером Пауэлл прокомментировал возможный отках России от доллара США. На слушаниях в парламенте глава ФРС заявил:
"Этого нет на наших радарах".

Джером Пауэлл выразил уверенность, что "доллар — мировая резервная валюта, аналогичной, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко". Пауэлл пояснил свою точку зрения: "Силу американской валюты обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция".

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее в июне объявил, что в течение месяца изменит структуру ФНБ, при этом доля доллара США сократится до нуля.

Россиянам, хранящим сбережения в долларах, "не стоит делать резких движений". Такой совет дал российским гражданам Владислав Гинько, экономист, преподаватель РАНХиГС. 

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

В мире

Украинский журналист Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма россиян выдворят с полуострова

Украинский журналист Гордон заявил, что после «возвращения» Крыма россиян выдворят с полуострова

Украинский журналист, телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что власти Украины вернут Крым и после «возвращения» полуострова выдворят оттуда россиян. Гордон выразил сочувствие крымчанам из-за наводнений и его последствий.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Общество

Общество

Общество